Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı son dakikada penaltıdan attığı golle kazanan Konyaspor siyah beyazlıları kupa dışına itti

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’a taraftardan büyük tepki vardı. Sergen Yalçın maç sonunda yaptığı açıklamada, “Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı” dedi.

Sergen Yalçın’ın açıklamaları şu şekilde: “Öncelikle üzgünüz. Final oynayıp kupayı almaktı hedef. Futbol enteresan oyun, her zaman istediğinizi vermiyor. Kontrol bizdeydi, her an gol atabilecek durumdaydık. Sonda bir penaltı ve kupaya veda ettik. Taraftarın tepkisini de anlıyorum. Biz de, oyuncular da kupayı kazanmak istiyorduk. Futbol 3 ihtimalli bir oyun ve bazen böyle sonuçlar oluyor."

'CAMİADA SABIR BİTMİŞ'

"Gelecek sezona dair plan yok, 2 maç var, oynayalım, bakacağız. Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Biz Beşiktaş menfaatleri için buradayız. Geçen sefer de böyle gelmiştik ilk sezonda. Camiada sabır bitmiş, camiaya da hak vermek lazım."