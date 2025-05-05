Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybettiği derbinin ardından sosyal medyada Sergen Yalçın iddiaları gündeme geldi. Sergen Yalçın ise bu iddialara cevap verdi.

Derbi sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istediği sosyal medyada en çok konuşulan iddialardan biri oldu. Daha sonra ise Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'den teklif beklediği öne sürüldü.

'INSTAGRAMI BEN YÖNETMİYORUM'

Canlı yayınca Candaş Tolga Işık'ın "Seni başka takımlara transfer ediyorlar, sormadım ama haftaya soracağım" sözü üzerine konuşan Sergen Yalçın "X kullanmıyorum, Instagram'ı da ben yönetmiyorum. Rica ediyorum. Lütfen sosyal medyada benim ağzımdan bir şey duymadığınız sürece hiçbir şeye inanmayın" dedi.

Sergen Yalçın ayrıca, "Benimle alakası olmayan saçma sapan şeyler yazıyorlar. Bunlara inanmayın. Kimseye açıklama yapmıyorum" ifadelerini kullandı.