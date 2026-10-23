A Milli Futbol Takımı'nda Montella'nın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın mesaisi, imza töreninden önce başladı. Fanatik gazetesinin haberine görei Yalçın ve ekibi 5 gündür Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yerleşkesinde kalıyor ve çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Milli Takım'daki idari ve fiziki eksiklikler tespit edilecek. Bu eksikliklerin giderilmesi için bir yol haritası çizilecek. MONTELLA'DAN ÇOK FARKLI Haberde, önceki teknik direktör Montella ve ekibinin ise milli maçlardan yalnızca 2-3 gün önce Riva'ya geldiği belirtildi. Yalçın için Riva'da imza töreni düzenlenmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni teknik direktörle 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

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