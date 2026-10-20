A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olan Sergen Yalçın’ın ilk icraati belli oldu… Kafa Sports YouTube kanalında açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, Vincenzo Montella döneminde yaşanan sorunlar nedeniyle milli takımdan uzak kalan kaleci Berke Özer'in geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.

‘BERKE İLE KONUŞACAĞIM’

Sergen Yalçın’ın milli kaleci hakkındaki sözleri şu şakilde: "Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı..