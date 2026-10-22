A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da katıldı.

Sergen Yalçın açıklamasında, “TFF Başkanı ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bugün kariyerimin en önemli günü. Bundan sonraki süreçte çok başarılı günler yaşayacağımızı ümit ediyorum. İnşallah başarılı oluruz. Herkese ihtiyacımız var bundan sonraki süreçte. Umarım çok güzel günler bizi bekliyor.” dedi.

''KAPIMIZ TÜM OYUNCULARA AÇIK''

Deneyimli teknik adam, "Hocanın Türk olması çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü oyuncularımız da Türk. O duyguyu çok daha kolay geçirebileceğimizi düşünüyorum. Kapımız tüm oyunculara açık. O yüzden herkes rahat olabilir." ifadelerini kullandı.

''BERKE ÖZER MİLLİ TAKIMA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR''

Berke Özer ile ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Bazı oyuncularla konuştum ve fikir alışverişinde bulundum. Bunlar olması gereken şeyler. Oyuncularla ve formatlarla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Berke ile ilgi bir sorun var. Oyuncular zaman zaman hata yapabilirler. Oyuncu ile konuştum. Milli Takım'a gelmek için can atıyor kendisi. Oyuncular hata yapabilir. Onları Milli Takım'a kazandırmak bizim görevimiz." şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın'ın diğer sözleri şu şekilde:

"Eleştiri işine çok antrenmanlıyız. Biz kendi doğrumuzu yapacağız. Erken konuşmamak lazım, biraz beklemek lazım. Planlarımızı ve hedeflerimizi de zaman içinde ortaya koyacağız. Eleştirilere alışığız çok fazla. Ne olursa olsun sonuç önemli. Yaptığımız iş sonuç odaklı bir iş. En önemlisi bu. Sonuçlar iyi olursa, başarılı olursak herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum."

“Anadolu kulüplerinde, küme düşme hattındaki takımlarda çalışmak bana çok büyük tecrübe kazandırdı. Sonra büyük takımlar dönemi başladı ve şampiyonluklar ve kupalar kazandık. Bu da büyük bir tecrübeydi benim için. Çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Milli Takımı oyuncularla beraber olmak istediği yere getireceğimizi düşünüyorum.”