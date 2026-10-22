Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup etti ve bu sezon ilk galibiyeti ile ilk 3 puanını aldı.

Temsilcimize galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Batrakov, Berke Özer (kendi kalesine) ve Osimhen attı.

BATRAKOV MAÇIN YILDIZ İSMİ OLDU

Mücadelenin yıldız ismi 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov oldu. Galatasaray'ın ikinci golünü atan genç futbolcu, Devler Ligi'nde çıktığı 3 maçta 2. golünü kaydetti.

Batrakov, 4-1 kaybedilen Barcelona maçında sarı-kırmızılıların tek golünü atan isimdi.

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

A Milli Takım'ın başına geçen teknik direktör Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde yaptığı Batrakov yorumu, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Genç futbolcunun maç kazandıramayacağını belirten Yalçın, ''Şampiyonlar Ligi maçı kazandıramaz; hiçbir zaman maç kazandıran oyuncu olmayacak çünkü o yeteneği yok'' dedi.

Konuşmasını sürdüren Yalçın, "8 numara pozisyonunda koşan, mücadele eden, topu iyi kullanan bir oyuncu. O kadar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa Batrakov gol atmış. Atabilir abi. Herkes gol atabilir." şeklinde konuşmuştu.

Galatasaray taraftarı, 4-2'lik Lille galibiyeti sonrası Sergen Yalçın'ın bu videolarını sosyal medyada paylaştı.