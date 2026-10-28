Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın teknik ekibini oluşturmaya devam ediyor… Yalçın, 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor'da çalışan Erol Ayçiçek, milli takımın kaleci antrenörlüğüne getirildi.

Ayçiçek, Sergen Yalçın ile daha önce Beşiktaş'ta da birlikte çalışmıştı. Siyah-beyazlı ekipte aynı teknik kadroda görev yapan ikili, bu kez A Milli Takım'da buluştu.

ANLAŞMAYI KULÜBÜ DUYURDU

Muğla ekibinde Mustafa Ceviz'in teknik kadrosunda bulunan Ayçiçek'in yeni görevini Fethiyespor duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Kaleci Antrenörlerinden Erol Ayçiçek, Futbol A Milli Takım Kaleci Antrenörlüğüne getirilmiştir. Fethiyespor Kulübü olarak yeni görevinde başarılar diliyor, bu kararın ülkemiz ve A Milli Takımımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.