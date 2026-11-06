A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu... Tecrübeli teknik adamın açıkladığı aday kadroda önemli değişiklikler yaşanırken, bir önceki milli takım kadrosunda bulunan birçok isme bu kez davet gönderilmedi. Bu isimlerin arasında Mert Müldür de yer alıyordu.

Son milli takım kadrosunda yer almasına rağmen yeni kadroya davet edilmeyen futbolcular şöyle:

Altay Bayındır- Okan Kocuk - Adil Demirbağ (Sakat) - Samet Akaydin - Bartuğ Elmaz - Demir Ege Tıknaz - Melih Kabasakal - İrfan Can Kahveci - Kerem Aktürkoğlu - Mert Müldür

TEPKİSİ ÇOK KONUŞULDU

Fenerbahçeli futbolcudan kadronun açıklanmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Mert Müldür milli formayı giydiği siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaştı.

İŞTE MERT MÜLDÜR’ÜN O PAYLAŞIMI: