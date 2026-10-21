Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Futbol Takımı'nın başına getirdiği Sergen Yalçın'ın sözleşmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Gazeteci Tahir Kum'un iddiasına göre 53 yaşındaki isme 4 yıl için 125 milyon TL ödenecek. Yalçın aylık ise 10 milyon TL kazanacak.

Yalçın'ın tazminatı ise dikkat çekti. Yalçın'ın görevden alınması durumunda 52 milyon TL tazminat ödenecek.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için imza töreni düzenleyecek. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı saat 14.00'te başlayacak.

Futbolculuk kariyerinde A Milli Takım formasını 37 kez giyen Yalçın, teknik direktör olarak ilk kez bir milli takımda görev yapacak. Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.