Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta ligde düşme hattında bulunan Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak 2 puan daha kaybetti.

Maçın hemen ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adamın 'Herkesin başına gelebiliyor normal' açıklamasının ardından siyah beyazlı taraftarlar sosyal medyada ateş püskürdü.



İşte Sergen Yalçın'ın sözleri:

"BAZEN BÖYLE MAÇLAR OLUYOR"

"Beklemediğimiz bir skor, kazmamayı bekliyorduk. Konsantrasyon sorunu, oyuncuları sıkıntıya soktu. Eyüpspor iyi mücadele etti, kontralarla bize sıkıntı yarattılar.



Cengiz Ünder girdi, çok katkı sağlamaya çalıştı. Kazanabilirdik ama maçtan önce de söyledim, maçlar sahada kazanılır. Kolay gibi maçlarda konsantrasyon sorunu başına çok iş açar. Onun sıkıntısını çektik.



İkinci yarı inanılmaz, yağmur, rüzgar, fırtına... Çevirmeye çalıştık ama kazanamadık. Bazen böyle maçlar olabiliyor, normal! Herkesin başına gelebiliyor. Çok ders çıkarabileceğimiz bir maç."

Sergen Yalçın'ın yaptığı bu açıklamaların sosyal medya yankısı büyük oldu. Siyah beyazlı taraftarlar ligin son sıralarında bulunan Eyüpspor'a kaybedilen puan nedeniyle Yalçın'a tepki gösterirken 'normal' çıkışını da eleştirdi. İşte siyah beyazlı taraftarların yaptığı bazı yorumlar:

- 15 puanı olan 10 maçtır kazanamayan takıma puan verdim konuşma bence

- Bu saatten sonra uzun uzun, ciddi ciddi “Beşiktaş ne yapmalı” diye konuşmaya bile gerek yok. İlk başta Serdal Adalı, sonra da Sergen Yalçın istifa edip gitmeli.

- Ne güzel ligde 3.hafta gibi konuşuyor. 2 yabancıyla maç oynadın hoca 2 laf etsen bir şey olmaz. Ne yaşıyoruz biz ya.

- Küme düşmüş takıma kaybettiğin puandan ne dersi çıkar hocam ya. Sanki Arsenal'e puan kaybettin.

- Futbolcular öyle demiyor ama hoca konuşacak çok şey var söyleyemiyoruz diyorlar İstifa edin istila etmeyin.

- 2 gündür masal anlatılıyor: “oyunumuz gelişiyor”, “Sergen sistemi oturttu”, “hocaya sallamayın”. Sonuç? Küme takımı Eyüpspor karşısında rezil bir oyun.

- Tamam Beşiktaş kadrosu iyi değil. Yetersiz. Bu kadroyla şampiyonluk hayal. Ancak Ligin en kötü 2. takımı Kayserispor'a karşı üretemiyorsan, rakibe 5 pozisyon veriyorsan, ve golü 90+5'de atıyorsan burada bir sorun vardır.