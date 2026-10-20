Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinden istifa ettikten sonra KAFA Sports ile yeniden ekranlara dönen Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın teknik direktörü olmak üzere. Yayınlarda sivri diliyle tanınan tecrübeli futbol adamının, milli futbolcular için kullandığı ifadeler ise yeniden gündemde.

"HİÇBİR YILDIZ ÖZELLİĞİ YOK"

53 yaşındaki futbol adamının, Ay-Yıldızlı formayı giyen bazı yıldızlar hakkında söyledikleri şöyle:

Kenan Yıldız: "Kenan'da hiçbir yıldız özelliği yok."

Arda Güler: "Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda."

Ferdi Kadıoğlu: "Ferdi Premier Lig için düz bir oyuncu."

Semih Kılıçsoy: "Semih çok büyütüldü. O kadar büyütülecek bir oyuncu değil."

Hakan Çalhanoğlu: "Hakan'ın savunması o kadar iyi değil."

Orkun Kökçü: "6 numarada sana ihtiyacım yok benim. Bana sorun çözecek oyuncu lazım."

Barış Alper Yılmaz: "Barış Alper Yılmaz, normalin çok gerisinde."

HACIOSMANOĞLU'NA SORULDU!

Sözcü TV'den İsmail Küçükkaya, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmesini canlı yayında duyurdu. Küçükkaya, "Sözcü Televizyonu olarak bizzat sorduk. Milli Takım'ın hocası Sergen Yalçın olacak. Altın bir jenerasyon var. Bakalım Sergen Yalçın bizim çocuklarımıza nasıl etki edecek?" ifadelerini kullandı.