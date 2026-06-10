Beşiktaş teknik direktörlüğünden önce son olarak Candaş Tolga Işık ile KAFA Sports'ta program yapan Sergen Yalçın, yeniden ekranlara dönüyor. Yayınları ilgiyle takip edilen futbol adamı, Dünya Kupası'nı yorumlayacak.

Gazeteci Mustafa Karataş'ın haberine göre Sergen Yalçın, Dünya Kupası'nda Candaş Tolga Işık'ın YouTube kanalında yorumcu olarak görev alacak.

18 MAYIS'TA YOLLAR AYRILDI

Siyah-Beyazlılarda özellikle Türkiye Kupası'na yarı finalde veda edilmesinin ardından zorlu bir dönem geçiren Sergen Yalçın, 18 Mayıs'ta Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile gerçekleştirdiği görüşme sonucunda ayrılık kararı almıştı. Beşiktaş ise önce sportif direktörlüğe Önder Özen'i getirip ardından İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile anlaşmıştı.

Beşiktaş'taki son döneminde tüm kulvarlarda 39 maçta takımın başında yer alan Sergen Yalçın, bu karşılaşmaların 20'sinde galibiyet, 10'unda beraberlik ve 9'unda mağlubiyet ile sahadan ayrılarak 1.79 puan ortalaması yakalamıştı.