2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyen Norveç'te Erling Haaland, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın'ın "Benim tarzım değil, ne yeteneği var ki?" diyerek adeta yerden yere vurduğu Haaland, rekora koşuyor.

DÜNYA KUPASI'NDA ZİRVEDE

Beşiktaş’taki teknik direktörlük döneminden önce yeteneksiz olduğunu ileri sürdüğü Norveçli yıldız için "Benim oyuncum değil. Ne yeteneği var ki? Oynuyor mu ki Haaland? Yok, işim olmaz. İsterse 80 gol atsın. Ben oyuncunun saf yeteneğine ve estetiğine bakarım. Beni ilgilendirmiyor, istediği kadar gol atsın." demişti.

Manchester City'nin 25 yaşındaki yıldızı ilk defa forma giydiği Dünya Kupası'nda çıktığı 5 maçta 7 gol kaydetti. Haaland, Brezilya'yı tek başına turnuva dışına iterken yıldız futbolcu, gol krallığı yarışında Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile zirveyi paylaşıyor.

Bu sezon kulüp ve milli takım düzeyinde çıktığı toplam 64 resmi karşılaşmada 58 gol ve 11 asist üreten Haaland, Norveç Milli Takımı formasıyla çıktığı 55 maçta ise 64 gol ve 6 asist kaydetti.