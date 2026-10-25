Portekiz Premier Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde şampiyonluk yarışını önde götüren Porto, deplasmanda Gil Vicente'ye konuk oldu. Kıran kırana geçen karşılaşmada kilidi açan isim, bir dönem Süper Lig'de Giresunspor formasıyla sergilediği performansla tanınan İspanyol hücumcu Borja Sainz oldu. Mücadelenin 63. dakikasında ağları havalandırarak takımına 1-0'lık galibiyeti getiren 25 yaşındaki sol kanat, mavi-beyazlı formayla bu sezon çıktığı 12. resmi müsabakada 3. golüne imza attı.

87 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

İtalyan teknik adam Francesco Farioli yönetiminde fırtına gibi esen Porto, Gil Vicente deplasmanından çıkardığı 3 puanla kulüp tarihinin en görkemli lig başlangıçlarından birini resmileştirdi. Ligde oynadığı 9 maçın tamamını kazanarak 27 puan toplayan mavi-beyazlılar, tam 87 yıl sonra Portekiz Ligi tarihindeki en iyi sezon açılışı rekorunu kırdı.

Farioli'nin öğrencileri, ezeli rakibi Benfica'yı 3-1 devirdiği dev derbi de dahil olmak üzere ligdeki tüm rakiplerini dize getirdi:

Alverca: 2-0

Rio Ave: 2-0 (D)

Arouca: 2-0

Viseu: 3-0 (D)

Moreirense: 2-1

Casa Pia: 4-1 (D)

Benfica: 3-1

Maritimo: 2-1 (D)

Gil Vicente: 1-0 (D)

"HOCA FALAN DEĞİL, ANALİZCİ"

Farioli'nin Avrupa arenasında ve Portekiz Ligi'nde elde ettiği bu tarihi başarı, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Sergen Yalçın'ın geçmişteki sert yorumlarını akıllara getirdi.

Televizyonda spor yorumculuğu yaptığı dönemde İtalyan teknik adamın kariyer basamaklarını tırmanış şeklini sert bir dille eleştiren Yalçın, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Farioli'nin ben nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. Adam biliyorsun, analizci; teknik direktör falan değil! Bizim Cenk onu Alanyaspor'a yardımcı olarak getirdi, oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca 'Hoca olur mu?' diye konuşulmaya başlandı. Nice'e gitti, oradan Ajax'a geçti; gerçekten dünya komedisi."

Sergen Yalçın'ın ağır sözlerle hedef tahtasına koyduğu 37 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Dragao'da kırdığı 87 yıllık rekorla adını şimdiden kulüp tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı.