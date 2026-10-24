A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, dört yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından ekibiyle Riva'da çalışmalara başladı. Yalçın'ın ilk programında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile İspanya ve İtalya'da yapacağı oyuncu görüşmeleri yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirilen 53 yaşındaki teknik adam, pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbiyi tribünden takip edecek. Yalçın, karşılaşmada milli takım havuzundaki futbolcuların performanslarını izleyecek.

ARDA GÜLER VE HAKAN ÇALHANOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Derbinin ardından yurt dışına çıkacak olan Yalçın, önce İspanya'nın başkenti Madrid'de Arda Güler ile bir araya gelecek. Daha sonra İtalya'nın Milano kentine geçerek Hakan Çalhanoğlu ile görüşecek.

Yalçın'ın bu görüşmelerde milli takımın yeni dönemine ilişkin planlarını oyuncularla paylaşması bekleniyor.

İLK MAÇ 12 KASIM'DA BELÇİKA İLE

A Milli Takım, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasına 12 Kasım'da Belçika karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, 15 Kasım'da ise Fransa'ya konuk olacak.

Yalçın, bu iki karşılaşma öncesinde Süper Lig'deki oyuncuları izleyip Avrupa'da forma giyen milli futbolcularla temaslarını sürdürecek.