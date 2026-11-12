A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. haftasında sahasında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından yaptığı değerlendirmede savunmadaki sorunlara işaret etti, oyuncularının mücadelesinden ise memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve kaybetmek istemediklerini belirten Yalçın, topu yerde oynama üzerine bir sistem kurduklarını anlattı. Maçın başındaki dar alan presinin ilk 15-20 dakikada sonuç vermediğini ifade eden Yalçın, kontrolü ellerinde tuttukları bölümde golü bulduklarını söyledi.

Oyunu 30 ile 45. dakikalar arasında rakibe bıraktıklarını belirten Yalçın, Belçika'nın bu bölümde yakaladığı pozisyonları gole çevirdiğini dile getirdi.

'ZAMANLA YAVAŞ YAVAŞ TOPARLARIZ'

Savunma zaafının milli takımda uzun zamandır görüldüğünü söyleyen Yalçın, net pozisyonlar yakaladıklarını da vurguladı:

"Oyunu kurtarabilirdik, puan da alabilirdik. Mücadeleden, oyunun belli bölümünden memnunuz. Bunu daha uzun süreye yaymamız lazım. Zamanla yavaş yavaş toparlarız. Oyuncularla beraber bunu halledebiliriz. Bu önemli bir sorun."

Kolay gol yeme sorununu oyuncularıyla da konuştuklarını aktaran Yalçın, savunmanın yalnızca savunma oyuncularının görevi olmadığını belirtti. Bu seviyede takım olarak iyi savunma yapmak gerektiğini söyleyen teknik direktör, oyuncuların hata yapmasının normal olduğunu ve zaman bulduklarında bunları düzelteceklerini ifade etti.