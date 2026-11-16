A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından, “Onlara karşı planlarımız tuttu ama sadece skora yansıtamadık.” dedi.

Yalçın, "Takım istediklerimizi yüzde 100, inanılmaz bir gayretle yaptı. Tamamen oyun planına sadık kaldık. Belçika maçı daha farklıydı, bu maç daha farklı oynadık. 6-7 günde bu iki tane format değişikliği, bizim için bir deneme süreci oldu. Bazı pozisyonlarda oyuncu denedik.Kaybettik ama ilerisi için çok önemli bir umut ışığı verdik. Ne kadar kaybetmeyi hak ettik, o tarafı çok sorgulanır. En önemlisi oyuncularıma teşekkür ederim, şevkle oynadılar. Bir haftada iki formatı değerlendirdik. Umut ediyorum ilerisi daha güzel olacak." dedi.

'GEREKEN SAYGIYI VERMİYORUZ'

Fransa'nın hücum gücünü ve savunmadaki sıkıntılarını dikkate alarak analiz yaptıklarını anlatan Yalçın, şunları söyledi: "Oyuncular ülkeleri için mücadele ediyorlar. Bana göre bu mücadelenin sonunda da çok ciddi bir övgüyü hak ediyorlar. Onu vermek lazım öncelikle. Biz kendi oyuncularımızı eleştirmeye, yerin dibine sokmaya alışık olduğumuz için almaları gereken saygıyı, övgüleri vermiyoruz." dedi.

BERKE ÖZER AÇIKLAMASI

Karşılaşmada başarılı bir performans gösteren Berke Özer'le ilgili de konuşan Yalçın, "Berke'nin performansı çok iyiydi. Bizim kaleci 6 kurtarış yaptı ama bizim 5-6 tane bomboş topumuz girmedi. Şanssızdık. Berke çok iyiydi, böyle değerleri kaybetmemek lazım. Bizim için değerli olduğunu gösterdi. Takip ettiğimiz yeni, genç oyuncularımız var. Mart ayı başka olacak. O döneme çok daha hazır olacağız. Bu iki maçta görmemiz gerekeni gördük." diye konuştu.