Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, dev maç öncesi açıklamalarda bulundu.

EKSİKLER İÇİN AÇIKLAMA

Mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, "Son haftalarda takım iyi durumda. Sonuçlandıramadığımız zaman problem oluyor. İyi hazırlandık müsabakaya, kendi oyunumuzu oynayacağız. Emirhan'ı oynatıyoruz, daha farklı bir format. Trabzonspor iyi bir takım. Bakalım, inşallah şartlar bizim için iyi olur. Cengiz ve Jota ilk yarıyı kapattı. El Bilal ve Ndidi, Afrika Kupası'na gidecek. Son iki maçta bayağı bir eksiğimiz olacak" dedi.

RAFA SILVA AÇIKLAMASI

Rafa Silva'nın durumu hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, problem yok." ifadelerini kullandı.