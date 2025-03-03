Sergen Yalçın, EKOL TV'de Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şampiyonluk yorumunda da bulunan Sergen Yalçın sarı lacivertlilerin psikolojik üstünlüğü ele geçirdiğini söyledi. İşte Yalçın'ın açıklamalarından satır başları...

'GALATASARAY 8-10 PUAN KAYBEDEBİLİR'

"Galatasaray zorlanıyor. Eğer bu süreci Okan Hoca toparlayamazsa yine zorlanır. Galatasaray 8-10 puan arası kaybedebilir. Beşiktaş deplasmanı var. Trabzon deplasmanı var. Eyüp deplasmanı var. Eyüpspor, Samsunspor düşüşte. Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarından Galatasaray 6 puan çıkarırsa moralleri toplanır. Galatasaray amma deplasmana gidecek. Galatasaray'ın Beşiktaş ve Samsun deplasmanlarına nasıl gideceği de önemli."

'3 YİYİP 5 TANE POZİSYON VERİYORSAN...'

"Fenerbahçe, Samsunspor'u yener, 3 puan. Bodrum maçı 3, Trabzonspor maçı 3. Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 3, Antalyaspor maçı 3, Beşiktaş maçı sakat, 1 veya 0 puan. Kasımpaşa'dan 3 yiyip 5 tane de pozisyon veriyorsan, oradan kolay kolay çıkamazsın."

'TÜM MAÇLARINI KAZANIRSA YÜZDE 99'

"Fenerbahçe kalan bütün maçlarını kazanırsa yüzde 99 şampiyon olur. Galatasaray'ın oyununu görünce, Galatasaray'ın maçları zor. Beşiktaş, Samsun deplasmanlarına gidecek Galatasaray, kolay mı, illa puan bırakacak. Eyüp'ü hadi yener, Trabzonspor deplasmanı kolay mı!"

'BAŞARISIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

"Okan Hoca'yı eleştirmek istemiyorum ama Galatasaray taraftarı fazla yüklendi herhalde, hamlelerden dolayı yüklendiler halde. Okan Buruk'un başarısız olduğunu düşünmüyorum. Niye öyle bir algı oluşturuldu? Son 2-3 haftadır niye böyle bir algı başladı? Galatasaray, 3 sene önce Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası mı kazandı?"

"Avrupa'da zaten bir başarı yok. Galatasaray, Young Boys'a elendi. Tamam bu ciddi bir problem. Elendiği takım, Galatasaray seviyesinde değil. AZ de Galatasaray'ı eledi. Kupayı alacağız, final oynayacağız diye cümle kurarsan... Galatasaray'ın bu kadroyla final oynaması mümkün değil demiştim."

'BİRAZ AŞAĞI DÜŞÜNCE BU OYUNCULAR ÇEKİLMEZ'

"Nerede sağ kenar, nerede sol kenar? Konuşalım. Çok yetenekli oyuncular var deniyor, nerede? Hocam yok yok! Galatasaray devre arasında ne yapmalı dediniz, ben kenar oyuncusu alsınlar dedim. Kenar oyuncusu yok dedim. Galatasaray'da performanslar maksimum seviyede, biraz aşağı düşünce bu oyuncular çekilmez."

"Son 6 maç 1 galibiyeti var Galatasaray'ın. Fenerbahçe maçı 0-0, Konya maçı 0-0, Kasımpaşa maçı 3-3. Galatasaray'ın 3 yediğine bakma, 3 daha yerdi."

"Bir eleştiri olacaksa Galatasaray ile ilgili; şampiyonluğa oynuyorsun 3 tane yiyorsun, 3-4 tane daha yersin. Bu çok büyük problem. Galatasaray, gidip AZ'den de 4 tane yedi. Ciddi bir savunma sorunu var. Fenerbahçe öyle değil. Fenerbahçe, takım savunmasını çok iyi yapıyor ve pozisyon vermiyor."

"Galatasaray, puan olarak 4 puan önde ama Fenerbahçe, psikolojik önde. Psikoloji Fenerbahçe'de. Dikkat et Fenerbahçe'ye, pozisyon vermedi Antalayaspor'a. 30'da bitti maç. 30'dan sonra niye izledik, bilmiyorum. Herkes uyudu."

"Okan Hoca'yı çok eleştirmişler; o niye girdi bu niye çıktı... Oyuncuyu suçlamak yanlış. Oyuncu bu penaltı da yaptırır, kendi kalesine de atar. Adam gelmiş buraya, transferini istemişler, gelmiş oynamaya çalışıyor. 8 milyon mu, 18 milyon mu, 28 milyon mu onu da onlar düşünsün. Almışlar, birileri inanmış ki almış."

"Şampiyonluk yarışında işler son 2 maça kalırsa sıkıntılı olur, yabancı hakemler gelir. Son 3 maça Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanda girebilir. Son 3 maça eşit girilirse artık Allah bilir."