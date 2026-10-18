Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2026/27 sezonunun 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kafa Sports YouTube kanalındaki yayına katılan Yalçın, son dönemde performansını artıran Batrakov'un oyununu yorumladı.

'OYUNCU KÖTÜ BİR OYUNCU DEĞİL'

Batrakov hakkındaki sözlerinin yanlış anlaşılmasını istemediğini belirten Yalçın, genç futbolcunun 8 numara pozisyonunda oynayabilecek bir isim olduğunu söyledi. Yalçın, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

"Batrakov fena bir oyuncu değil. Ama Galatasaray'ın aradığı o maç kazandıracak oyuncu değil. Ve devam ediyorum, hiçbir zamanda olmayacak. Çünkü oyuncunun öyle bir yeteneği ve oyunu yok."

"8 numara pozisyonunda koşan, mücadele eden, topu iyi kullanan bir oyuncu. O kadar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa Batrakov gol atmış. Atabilir abi. Herkes gol atabilir."

8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Batrakov, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 8 maçta süre aldı.

Son maçlarda performansını yükselten 21 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmasında takımının tek golünü attı. Batrakov, Galatasaray formasıyla çıktığı maçlarda ayrıca 2 asist kaydetti.