A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynanacak Fransa karşılaşması öncesinde kadro ve oyun planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sakatlıktan yeni dönen oyuncuların bulunduğunu belirten Yalçın, "Bazen oyuncu, bazen de format değişikliğine gidiyoruz. Fransa maçında da 5-6 oyuncu değişikliği yapacağız ve farklı bir formatta oynayacağız" dedi.

Forvetsiz bir oyun tercih edip etmeyecekleri sorulan Yalçın, "Yok, olmaz. Forvetsiz oynama gibi bir niyetimiz yok. Ama yarınki maçta biraz daha kontrollü oynayacağız. Arka planı biraz daha sağlam tutmaya çalışacağız. Çok güçlü bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Umarım bizim için iyi olur" yanıtını verdi.

'BU KARŞILAŞMALARI HAZIRLIK MAÇLARI GİBİ GÖRÜYORUM'

Belçika karşılaşmasını da değerlendiren Yalçın, takımın zaman zaman iyi ve baskılı oynadığını, ikinci, hatta üçüncü golü bulabileceklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Bu maçlarda oyuncuları değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Ben aslında bu karşılaşmaları hazırlık maçları gibi görüyorum. Ufak ufak dokunuşlarla bundan sonraki sürecin hazırlığını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİRAZ SABIR, BİRAZ ZAMAN LAZIM'

Gruptaki duruma ilişkin değerlendirmesinde göreve yeni geldiklerini belirten Yalçın, "Sadece Belçika maçında ben vardım, diğer maçlarda yoktum. Bunu aklınızda tutun, bir kenara yazın" dedi.

Yalçın, takımın toparlanacağına inandığını belirterek şunları söyledi:

"Grupta sağlıklı bir durumda değiliz bunun hepimiz farkındayız. Biz daha yeni geldik. Bundan önceki hasarlı durumda biz yoktuk. Bunun toparlanacağını da lütfen bilelim. Bu durum böyle gitmeyecek. Biraz sabır, biraz zaman lazım."