A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 6 Kasım Cuma günü açıkladığı aday kadroda Ozan Tufan yer almadı. Trabzonspor'un 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, kadro açıklanmadan önce milli takıma yeniden dönmek istediğini söylemişti. ''CUMA GÜNÜNE ALARMLARI KURDUK, BEKLİYORUZ'' DEMİŞTİ Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki basın toplantısında konuşan Ozan Tufan, beklentisini şu sözlerle dile getirmişti: “Milli takımda forma giymek her futbolcunun hayali. Tekrardan milli takıma dönmeyi istiyorum. Tabii ki bir beklentim var. İnşallah şanlı formayı giymek tekrar nasip olur. Cuma gününe alarmları kurduk, bekliyoruz.” ORTA SAHAYA ALTI İSİM Sergen Yalçın'ın açıkladığı 26 kişilik aday kadronun orta saha bölümünde Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü ve Salih Özcan yer aldı. A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, 15 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Fransa'ya konuk olacak.

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