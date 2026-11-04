Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında RAMS Park’ta ağırladığı Alman ekibi Stuttgart’ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren iki golü de Aleksey Batrakov attı. Galatasaray bu sonuçla puanını 6’ya yükseltti.

Batrakov’un performansının ardından, A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın genç futbolcu hakkında geçmişte yaptığı değerlendirmeler yeniden gündeme geldi.

“BEN ÇOK BEĞENMİYORUM”

Yalçın, Batrakov’un oyun tarzını ve transfer değerini eleştirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben çok beğenmiyorum. Öyle 25-30 milyon Euro verilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Batrakov 10 numara değil, Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nde maç kazandıracak bir model hiç değil.”

4 GOLLE ZİRVEDE

Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ve Lille karşılaşmalarında da gol atan Batrakov, Stuttgart’a attığı iki golle toplam gol sayısını 4’e çıkardı ve gol krallığında zirveye yerleşti.