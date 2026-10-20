Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi. Yalçın'ın milli takımdaki ekibi de belli oldu.
Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, daha önce prensip anlaşmasına varılan Yalçın'ın göreve getirilmesi kararlaştırıldı.
EKİPTEKİ İSİMLERİN HEPSİ SÜPER LİG'DEN
Yalçın'ın teknik ekibinde Murat Kaytaz, Ozan Köprülü, Niyazi Eniseler, Erol Ayçiçek, Emre Gürbüz ve Tarık Egeli yer alacak.
Sergen Yalçın, bu isimlerle son olarak Beşiktaş'taki görevi sırasında birlikte çalışmıştı.