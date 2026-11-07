A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 6 Kasım'da açıkladığı ilk aday kadroda Mert Müldür'e yer vermemesi, yorumculuk dönemindeki bir dil sürçmesini yeniden gündeme getirdi. Yalçın, Ekol TV'de futbol yorumculuğu yaptığı dönemde Fenerbahçeli futbolcudan “Mert Güldür” diye söz etmişti.

Belçika ve Fransa karşılaşmaları için belirlenen 26 kişilik listede Müldür'ün bulunmamasının ardından, futbolcunun isminin yanlış telaffuz edildiği görüntüler tekrar konuşulmaya başlandı.

Sergen Yalçın'ın Mert Müldür ile ilgili yaptığı dil sürçmesi, sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan birisi haline geldi.

SAVUNMADA KİMLER YER ALDI?

Yalçın, aday kadronun savunma hattında Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak ve Zeki Çelik'e yer verdi.

Mert Müldür'ün yanı sıra önceki aday kadroda bulunan Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu da yeni listeye alınmadı.

MÜLDÜR'DEN AÇIKLAMASIZ PAYLAŞIM

Aday kadronun açıklanmasının ardından Müldür, Instagram hesabından A Milli Takım formasıyla çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğrafını yayımladı. Fotoğrafta, sırtında ismi ve 18 numara bulunan formasıyla tünele doğru yürüyen futbolcu, paylaşımına herhangi bir açıklama eklemedi.

Paylaşım, kadroya alınmamasına yönelik bir sitem olarak yorumlansa da Müldür, Yalçın'ın tercihi hakkında doğrudan bir açıklamada bulunmadı.