Gazeteci İbrahim Seten, A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın futbolcularla iletişimine ilişkin iddialarda Barış Alper Yılmaz’ın adını verdi. Seten, Yalçın’ın yardımcısının aramalarına ilk etapta yanıt vermediğini öne sürdüğü milli futbolcunun yaklaşık 10 dakika sonra geri dönerek Yalçın’la görüştüğünü aktardı.

Seten'in açıklaması şu şekilde: “Sergen Yalçın’ın telefonlarını açmayan oyuncu Barış Alper Yılmaz. Sergen Yalçın’ın yardımcısı arıyor bir iki kere. Barış Alper açmıyor. 10 dakika sonra geri dönüyor Sergen Yalçın’a. Telefonu açmayınca da bu konu haber oluyor.”

TFF YALANLAMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın’ın milli futbolcularla iletişim kurmakta zorlandığı yönündeki iddiaları daha önce yalanlamıştı. Federasyonun açıklamasında, teknik direktör ile oyuncular arasında öne sürülen türden bir sorun yaşanmadığı belirtilmişti.

Milli futbolcuların Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmelerden memnuniyet duyduğu ifade edilen açıklamada, iddialar hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlar olarak nitelendirilmişti.