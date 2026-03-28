İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği Sevilla'yı satın almaya hazırlanıyor. Satın alma işlemlerinde son aşamaya gelen Ramos, transfer piyasasına da etkili bir giriş yapmayı hedefliyor. ESKİ TAKIM ARKADAŞINI İSTİYOR İspanya basınından OrgulloBiri'de yer alan habere göre; Sergio Ramos'un Sevilla'yı satın alması halinde ilk büyük transfer hedefi Marco Asensio olacak. Yaz transfer döneminde PSG'den transfer edilen ve gösterdiği performansla Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiren Marco Asensio'yu kulüp satın almaya hazırlanan eski takım arkadaşı gözüne kestirdi. Haberin detaylarında Ramos ile Asensio arasında şu an için herhangi bir anlaşma bulunmadığı ifade edildi. Taraflar arasında ileri düzeyde görüşmelerin yapılmadığı ve Ramos'un kulübü alması halinde ilk teklif götüreceği isim olarak Asensio'yu belirlediği aktarıldı. Sergio Ramos ile Marco Asensio, 2015-2021 yılları arasında Real Madrid'de birlikte forma giymişti. Fenerbahçe'de bu sezon 36 resmi maça çıkan Asensio, 13 gol atıp 14 asist yaparak 27 gole direkt kaktı sağladı.

