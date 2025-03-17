İspanyol savunmacı Sergio Ramos, Meksika macerasında ilk kırmızı kartını gördü. Rayados de Monterrey’in Pumas’ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Ramos, son dakikalarda yaptığı sert faul sonrası oyun dışı kaldı. Ancak, rakip takım ve teknik direktörler, Ramos'un çok daha önce oyundan atılması gerektiğini savunarak hakem kararlarına tepki gösterdi.

RAMOS’UN KIRMIZI KARTI VE TARTIŞMALI HAREKETLERİ

Sergio Ramos, maçın 90. dakikasında Guillermo Martinez’e top oyunda değilken yaptığı sert hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.

Ancak, Pumas Teknik Direktörü Efraín Juarez, Ramos’un maçın başında yaptığı hareketler nedeniyle çok daha erken oyundan atılması gerektiğini belirtti:

"Futbolumuza saygı göstermeli ve onu korumalıyız... Ama doğru olmayan şeyler var. Sergio Ramos bir gün önce idolü olduğunu söylediği bir çocuğa yumruk attı... O pozisyonda atılmalıydı. Bunlar benim için doğru şeyler değil, ülkemi sevdiğim ve futbolumu savunduğum için bunlara izin veremem" dedi.

Juárez, Ramos’un 20. dakikada Pablo Bennevendo’ya yaptığı sert müdahale sonrası oyundan atılması gerektiğini ancak hakemin kartına başvurmadığını söyledi.

'EĞER YERLİ BİR OYUNCU YAPSAYDI, 20. DAKİKADA ATILIRDI'

Meksika futbolunda yabancı oyunculara ayrıcalık tanındığını öne süren Pumas cephesi, Ramos’un hakem tarafından kollandığını iddia etti:

“Eğer bu hareketi bir Meksikalı futbolcu yapsaydı, 20. dakikada kırmızı kart görürdü. Ama Ramos olduğu için 90. dakikaya kadar sahada kaldı.”

Sergio Ramos, kırmızı kart gördüğü maçın ardından Estadio Olímpico Universitario'dan yuhalanarak kovuldu.

1-2 MAÇ CEZA ALACAK

Meksika Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, Sergio Ramos’un kırmızı kartını inceleyerek 1 veya 2 maç ceza verebileceğini açıkladı. Özellikle maç boyunca yaptığı sert müdahaleler nedeniyle, Ramos’un cezasının daha ağır olabileceği belirtiliyor.

Sergio Ramos’un Meksika kariyerinde ilk kırmızı kartını görmesi ve sert oyun tarzıyla tepki çekmesi, ligde büyük bir tartışma yaratmış durumda. Önümüzdeki günlerde Disiplin Komitesi’nin vereceği karar, bu tartışmaların seyrini belirleyecek.

İspanyol milli oyuncu, maçtan sonra yaptığı paylaşımda ihraç edilmesiyle ilgili bir not bırakarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu ligden kırmızı kart görmeden ayrılmayacağım açıktı (göz kırpan bir yüz emojisi ekledi). +3 ve devam ediyoruz!"