Tecrübeli defans oyuncusu Sergio Ramos, Meksika'daki yeni takımında ilk golünü Monterrey’in Santos Laguna’yı 4-2 mağlup ettiği maçta kaydetti.
İSPANYOL EFSANE SİFTAHI YAPTI
İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Sergio Ramos, Monterrey formasıyla çıktığı ikinci maçında ilk golünü kaydetti. 37 yaşındaki stoper, Santos Laguna karşısında alınan 4-2’lik galibiyette takımına liderlik ederken, attığı golle de Meksika kariyerine hızlı bir giriş yaptı.
Maça damgasını vuran anlardan biri, Ramos’un 57. dakikada attığı gol oldu. Sergio Canales’in sağ kanattan gönderdiği ortayı mükemmel bir zamanlamayla tamamlayan İspanyol savunmacı, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
'İLK GOLÜMÜ ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'
Karşılaşmanın ardından sosyal medyada duygularını paylaşan Ramos, “Bu formayla ilk golümü attığım için çok mutluyum. Bizi destekleyen taraftarımıza teşekkürler” ifadelerini kullandı.
Monterrey formasıyla çıktığı ikinci maçında ilk golünü atan Sergio Ramos, savunmadaki liderliği ve hücum katkısıyla dikkat çekerken, tecrübeli futbolcunun performansı Meksika futbolunda büyük ilgi uyandırdı.