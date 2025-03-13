Maçın ilk golü, karşılaşmanın 4. dakikasında Monterrey adına Sergio Canales tarafından atıldı. Ancak Vancouver, maçın kontrolünü ele geçirdi ve 56. dakikada Édier Ocampo'nun golüyle beraberliği sağladı. 78. dakikada ise Andres Cubas, bir top kaybını değerlendirerek Brian White'a asist yaptı ve White takımını öne geçirdi.

SON DAKİKA ÇABASI YETMEDİ

Monterrey, elenmemek için iki gol bulmak zorundaydı ve bu baskı, 81. dakikada Nelson Deossa'nın direğe takılan şutu ve ardından Canales'in sert şutuyla kendini gösterdi. Ancak, maçın kaderini belirleyen an, 97. dakikada Ranko Veselinovic'in yaptığı elle oynamayla geldi. Bu pozisyon, Sergio Ramos'a maçın sonlarında penaltıdan gol atma şansı verdi. Ramos'un bu golü, skoru 2-2'ye getirse de, Monterrey'in turnuvada kalmasına yetmedi.

Bu sonuçla birlikte Vancouver, attığı deplasman gollerinin avantajıyla çeyrek finale yükseldi. Kanadalı ekip, bu turda Meksika'nın Pumas takımı veya Kosta Rika'nın Alajuelense ekibi ile karşılaşacak.