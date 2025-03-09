Meksika Ligi'nin 11. haftasında Monterrey, Cruz Azul’a konuk oldu. Karşılaşmanın 12. dakikasında sahneye çıkan Ramos, köşe vuruşundan gelen topa kafayla vurarak takımını öne geçirdi. Ancak Monterrey'in sevinci uzun sürmedi. Ev sahibi ekip, 21. dakikada Uruguaylı Ignacio Rivero’nun kafa golüyle skoru eşitledi. Bu golde Polonyalı Mateusz Bogusz’un asisti büyük rol oynadı.

Maçın ikinci yarısında Cruz Azul, Arjantinli oyuncusu Gonzalo Piovi’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Yaklaşık 30 dakika boyunca bir kişi eksik oynayan ev sahibi ekip, skoru korumayı başardı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Cruz Azul, 19 puana ulaşarak ligde beşinci sıraya yükseldi. Monterrey ise 16 puanla dokuzuncu sırada yer aldı.

'RAMOS BÜYÜCÜ GİBİ OYNUYOR'

Monterrey Teknik Direktörü Martín Demichelis, maç sonrası Sergio Ramos’u övdü. Arjantinli çalıştırıcı, "Bazıları onun yaşı ve uzun süre oynamamış olması nedeniyle şüphe ediyordu. Ancak Sergio neden bu kadar büyük bir kariyere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. O bir sihirbaz, bunu her maçta kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Günün diğer maçında Mazatlán, Pachuca deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü. Mazatlán adına Omar Moreno fileleri havalandırırken, ev sahibi takımın golünü Brezilyalı John Keneddy kaydetti. Bu golle birlikte Keneddy, sezonun en golcü oyuncular sıralamasında sekiz golle ikinci sıraya yerleşti. Kolombiyalı Díber Cambindo ise 10 golle zirvede yer alıyor.