Akıncı, Bodrum Masalı, Meryem, Dokuz Oğuz ve Kendi Düşen Ağlamaz gibi yapımlarda rol alan Serhan Onat, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Son olarak Survivor 2026 kadrosunda yer alan 32 yaşındaki oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Küsmenoğlu ile sessiz sedasız nikâh masasına oturdu. Çiftin mutlu gününden ilk görüntüler ise nikâh şahidi Bestemsu Özdemir'den geldi.

SURVIVOR ÖNCESİ NİŞANLANMIŞLARDI

Serhan Onat, Survivor 2026'ya katılmadan önce sevgilisi Merve Küsmenoğlu ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Yarışma sürecinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönen oyuncu, nişanlısıyla bir araya gelmiş ve birlikte geçirdikleri anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Çiftin romantik paylaşımları sürerken beklenen haber geldi ve Onat ile Küsmenoğlu evlendi.

NİKÂH ŞAHİDİ BESTEMSU ÖZDEMİR OLDU

Serhan Onat ile Merve Küsmenoğlu'nun nikâh törenine aileleri ve yakın dostları katıldı. Çiftin nikâh şahitliğini oyuncu Bestemsu Özdemir üstlendi.

Özdemir, taze evli çiftle birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak nikâhtan ilk kareleri takipçilerine gösterdi.

GELİNLİK VE DAMATLIK TERCİHLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Merve Küsmenoğlu, nikâhında dantel detaylı, balık model bir gelinlik tercih etti. Serhan Onat ise açık renk ceketten oluşan damatlığıyla objektif karşısına geçti.

Çiftin nikâhından paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, sevenlerinden tebrik mesajları geldi.