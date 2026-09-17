MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde 2020 sezonunun şampiyonu Serhat Doğramacı konuk şef olarak yer alıyor. Kendi işletmesinden getirdiği hamburgerleri yarışmacılara tattıran Doğramacı, ardından yarışmacılardan en iyi hamburgeri hazırlamalarını istedi. Yıllar sonra MasterChef mutfağına dönen Doğramacı, “Eski okuluma, liseme dönmüş gibi hissediyorum” dedi. Bu gelişmenin ardından MasterChef Serhat'ın şimdi ne iş yaptığı, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor.

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 2020 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'de şampiyonluğa ulaşarak adını geniş kitlelere duyurdu. Selimpaşa Lisesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nde eğitim alan Doğramacı, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nde öğrenim gördü.

Babası Kerküklü, anneannesi ise Yugoslavya göçmeni olan Doğramacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 madalya ve kupa kazandı.

Serhat Doğramacı, Burcu Bakır ile evlidir.

Eşi Burcu Doğramacı ile mutlu birlikteliklerini sosyal medya paylaşımlarıyla sürdüren Serhat Doğramacı, geçtiğimiz dönemde baba olacağını duyurmuştu.

Çift, bir süre önce dünyaya gelen oğulları Atlas'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. İlk kez anne ve baba olan Doğramacı çifti, bebekleri Atlas'ın ilk fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Böylece MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın hayatındaki yeni dönem de takipçileriyle buluşmuş oldu.

MASTERCHEF SERHAT ŞİMDİ NE İŞ YAPIYOR?

MasterChef Türkiye'deki şampiyonluğunun ardından gastronomi kariyerine devam eden Serhat Doğramacı, Kadıköy'de kendi hamburger işletmesini açtı. Hamburgerleriyle öne çıkan Doğramacı, restoran işletmeciliği yapıyor.

Bu akşamki bölümde de kendi işletmesinden hazırladığı hamburgerleri MasterChef yarışmacılarına tattıran Doğramacı, yarışmacılardan en iyi hamburgeri yapmalarını istedi.

“ESKİ OKULUMA, LİSEME DÖNMÜŞ GİBİ HİSSEDİYORUM”

Yıllar sonra MasterChef mutfağına konuk olan Serhat Doğramacı, yarışma günlerini de hatırladı. Doğramacı, “Eski okuluma, liseme dönmüş gibi hissediyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi.

MASTERCHEF'TE “BİRİNCİ OLACAĞIM” DEMİŞTİ

Serhat Doğramacı, MasterChef Türkiye'ye katıldığı ilk gün yaptığı iddialı açıklamayla da dikkat çekmişti. Mehmet Şef'in “MasterChef'te ne yapacaksın?” sorusuna Doğramacı, “Basit bir şekilde birinci olacağım” yanıtını vermişti.

Doğramacı, sezon boyunca rakiplerini geride bırakarak finale kadar ilerledi ve 2020 sezonunun şampiyonu oldu.