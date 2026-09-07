Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi. Geçtiğimiz cumartesi günü kendisinden haber alamayan 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül tarafından evinde ölü bulunan 51 yaşındaki oyuncunun anmasına sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

“GELDİM AŞKIM, GELDİM ANNEM”

Serhat Kılıç’ın cenaze aracından indirildiği sırada törene gelen sevgilisi Özlem Esmergül gözyaşlarına boğuldu.

Büyük üzüntü yaşayan Esmergül’ün “Geldim aşkım, geldim annem” şeklindeki feryatları tören alanında duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

8 YILLIK SEVGİLİSİNDEN DUYGUSAL VEDA

Serhat Kılıç’ın ardından Özlem Esmergül de sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayımladı.

Esmergül mesajında, Kılıç’a duyduğu sevgiyi ve yaşadığı acıyı dile getirerek “Dünyaya bir daha gelirsek eğer yine seni bulacağım, yine sana aşık olacağım, yalnız seni seveceğim” ifadelerini kullandı.

Esmergül, mesajının devamında Kılıç’ı “Gözümün nuru, başımın tacı, içimin yarası, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın en büyük aşkı” sözleriyle andı.

“Ben hayatımda hiç böyle sevilmedim, hiç böyle sevmedim. Beni hasretine mahkum ettin...” sözleriyle yaşadığı acıyı anlatan Esmergül, oyuncuya veda etti.

SANAT DÜNYASI YALNIZ BIRAKMADI

Serhat Kılıç için düzenlenen anma törenine Ahmet Mümtaz Taylan, Fatih Aksoy, Emre Karayel, Ertan Saban, Barış Falay, Selim Bayraktar, Necmi Yapıcı, Melisa Döngel, Ayça Bingöl, Songül Öden, Alina Boz, Umut Evirgen ve Ertuğrul Postoğlu gibi çok sayıda isim katıldı.

Oyuncunun meslektaşları ve yakınları, törende Kılıç’a son kez veda etti.

YARIN ANKARA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ölümü şüpheli bulunan Serhat Kılıç’ın cenazesi yarın Ankara’ya götürülecek. Ünlü oyuncu, düzenlenecek cenaze töreninin ardından Ankara’da toprağa verilecek.