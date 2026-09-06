Ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı belli oldu. Kılıç için yarın saat 12.00’de İstanbul’daki Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenecek. Oyuncunun cenaze namazı ise salı günü Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak ve Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ’NDE ANILACAK

Kağıthane’deki evinde yaşamını yitiren Serhat Kılıç’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki gasilhaneye getirildi.

Kılıç’ın menajeri Tolga Çinkitaş, oyuncunun sevenleri ve dostları için İstanbul’da bir anma töreni düzenleneceğini açıkladı.

Çinkitaş, törenin yarın saat 12.00’de Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirileceğini belirterek tüm dostlarını törene davet etti.

SALI GÜNÜ ANKARA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Serhat Kılıç’ın cenazesi daha sonra Ankara’ya götürülecek. Oyuncunun cenaze namazı salı günü öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak.

Kılıç, namazın ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.

Menajeri Tolga Çinkitaş, yaşanan kaybın çok ani olduğunu belirterek sevenlerinden gelen mesajların sürdüğünü ifade etti.