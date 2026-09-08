Oyuncu Serhat Kılıç, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul’daki evinde kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından ölü bulunan Kılıç için dün Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenmişti.

CEYHUN FERSOY’DAN DUYGUSAL VEDA

Serhat Kılıç ile “Seksenler” dizisinde rol alan Ceyhun Fersoy ise cenaze törenine katılamadığı için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

Fersoy, “Canım abim; seni uğurlamaya gelemedim lütfen beni affet. Rize’de bir sinema filmi çekimindeyim, keşke bugün yanında olabilseydim. Hakkını helal et canım abim” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TARTIŞTI

Öte yandan Ceyhun Fersoy X hesabından da sitemli bir paylaşımda bulundu. Paylaşımına gelen bir kullanıcı yorumunu da sert yanıt verdi.