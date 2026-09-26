"Seksenler" dizisinde hayat verdiği Ergun Plak karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serhat Mustafa Kılıç, 5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, İstanbul'da düzenlenen ilk törenin ardından cenazesi memleketi Ankara'da toprağa verildi.

YAKIN ARKADAŞINDAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Ani ölümüyle sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Serhat Mustafa Kılıç hakkında yakın arkadaşı Selim Bayraktar konuştu. "Teşkilat" dizisinde birlikte rol almaya hazırlanan ancak Kılıç'ın vefatı nedeniyle bu projede buluşamayan Bayraktar, meslektaşını uzun yıllardır tanıdığını belirtti.

Magazin News kameralarına konuşan Bayraktar, Kılıç'ın geçmişte kanser tedavisi gördüğünü ve son döneminde sağlık sorunları yaşadığını söyledi. “Serhat geçmişte kanser tedavisi görmüştü. Son set gününe kadar birlikteydik. Boynuyla ilgili bir sıkıntı yaşıyordu” diyen oyuncu, yaşadığı son görüşmeyle ilgili de şu ifadeleri kullandı: “Vefat etmeden bir gün önce onu doktora götürecektim ama gelemedi. ‘Yalnız mısın? dedim, ’Değilim' dedi meğer yalnızmış. Bazen olacak olanın önüne geçemiyorsunuz. Ben Serhat'ı çok özlüyorum.”

"SIRA DIŞI BİR ADAMDI"

Selim Bayraktar, Kılıç için İstanbul'da düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada da oyuncunun kişiliğine ve sanat hayatındaki etkisine değindi.

Bayraktar, meslektaşını şu sözlerle anlattı: "Konservatuvar zamanından beri kabına sığmayan, çok özel bir akıl ve düşün adamıydı. Sıra dışı bir adamdı. Bir odaya girince fark edilir, odadan gitse bile orada kalırdı. Belki bugün Serhat için perde kapanmış olabilir ama bütün arkadaşları bir araya geldiğinde onu anacak ve alkışları hiçbir zaman bitmeyecek."