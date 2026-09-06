Seksenler dizisinde Ergun Plak rolüne can veren Serhat Kılıç, evinde ölü bulundu. 51 yaşındaki başarılı oyuncunun kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Serhat Kılıç’tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem E., oyuncunun evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan Özlem E., kendisinde bulunan yedek anahtarla eve girdi.

Kılıç’ı salondaki tekli koltukta hareketsiz halde bulan Özlem E., durumu önce Kılıç’ın kız kardeşine, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kılıç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Kılıç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

"BİR SÜRÜ İLAÇ İÇTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, kız arkadaşı Özlem E.’nin emniyette verdiği ifade de soruşturma dosyasına girdi.

Yaklaşık 8 yıldır birlikte olduklarını belirten Özlem E., 3 Eylül günü Kılıç’ın bir set çekimine gitmediğini öğrendiğini söyledi.

Kılıç’la telefonda görüştüğünü anlatan Özlem E., oyuncunun boyun fıtığı nedeniyle kendisini iyi hissetmediğini ve ağrılarının bulunduğunu söylediğini aktardı.

Özlem E., Kılıç’ın kendisine çok sayıda ilaç aldığını ancak ağrılarının geçmediğini ve çok acı çektiğini söylediğini ifade etti.

"SETTEN ATILDIĞINI SÖYLEDİ"

Özlem E., aynı gün saat 16.00 sıralarında Kılıç’ın kendisini yeniden aradığını ve konuşması sırasında üzgün olduğunu belirtti.

İfadesine göre Kılıç, sette yaşanan bir sorun nedeniyle işten çıkarıldığını söyleyerek çok üzgün olduğunu, ağrılarının geçmediğini ve canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyledi.

Özlem E., bu görüşmenin ardından Kılıç’a mesaj ve telefonlarla ulaşmaya çalıştığını ancak yanıt alamadığını belirtti.

Kılıç’ın yalnız kalmak istediğini ve kullandığı ilaçların uyku yapabileceğini düşündüğü için fazla üzerine gitmediğini söyleyen Özlem E., 5 Eylül günü telefonunun kapalı olduğunu fark edince evine gittiğini anlattı.

"TENİNİN SOĞUK OLDUĞUNU FARKETTİM"

Özlem E., eve girdiğinde Kılıç’ı salondaki tekli koltukta oturur halde gördüğünü ve ilk anda uyuduğunu düşündüğünü belirtti.

İfadesinde Kılıç’a seslendiğini ve kolundan salladığını anlatan Özlem E., teninin soğuk olduğunu ve tepki vermediğini fark edince durumdan şüphelendiğini söyledi.

Önce Kılıç’ın kız kardeşi Sinem Kılıç’ı aradığını, ardından 112 ekiplerinden yardım istediğini ifade etti.

Özlem E., ifadesinde Kılıç’ın yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı rahatsızlıkları bulunduğunu bildiğini söyledi.

Kılıç’ın boyun fıtığı için yeşil reçeteli bir ilaç, tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullandığı başka bir ilaç bulunduğunu belirten Özlem E., ilaçların isimlerini hatırlamadığını ifade etti.

Kılıç’ın herhangi bir madde veya alkol bağımlılığı olmadığını bildiğini söyleyen Özlem E., oyuncunun ne zaman ve ne şekilde hayatını kaybettiğini bilmediğini belirtti.