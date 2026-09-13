Serhat Kılıç’ın hayatını kaybetmesinin ardından vasiyetiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Usta oyuncunun, “En büyük aşkım” dediği annesi Emel Kılıç’ın yanına defnedilmek istediği öğrenildi. Kılıç’ın bu isteği yerine getirilirken mezarı günler sonra bir hayranı tarafından görüntülendi.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Sevenlerini yasa boğan Serhat Kılıç, vasiyeti doğrultusunda annesi Emel Kılıç’ın yanına defnedildi. Kılıç’ın annesine olan bağlılığını daha önce “En büyük aşkım” sözleriyle dile getirdiği belirtildi.

Oyuncunun son isteğinin yerine getirilmesiyle birlikte anne ve oğul, Kılıç’ın vasiyeti doğrultusunda aynı yerde toprağa verilmiş oldu.

MEZARI GÜNLER SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Serhat Kılıç’ın mezarı, vefatının üzerinden günler geçmesinin ardından bir hayranı tarafından görüntülendi. Paylaşılan görüntü, oyuncunun sevenleri tarafından da duygusal mesajlarla karşılandı.

Kılıç’ın vefatı sanat dünyasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı. Usta oyuncu, vasiyetindeki isteği doğrultusunda annesinin yanında sonsuzluğa uğurlandı.