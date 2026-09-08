Pek çok dizi ve filmde canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin hafızasında yer edinen oyuncu Serhat Kılıç, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul’daki evinde kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından ölü bulunan Kılıç için dün Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenmişti.

CENAZESİ ANKARA’YA GETİRİLDİ

İstanbul’daki anma töreninin ardından Serhat Kılıç’ın naaşı Ankara’ya getirildi. Oyuncu için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın yanı sıra Nejat Birecik, Cem Emüler, Eren Vurdem ve Görkem Sevindik gibi sanat dünyasından isimler katıldı.

TAMER KARADAĞLI: “ÇOK ZAMANSIZ BİR GİDİŞ OLDU”

Tamer Karadağlı, meslektaşı ve okul arkadaşı Serhat Kılıç için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Karadağlı, “Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Çok zamansız bir gidiş oldu. Çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi” dedi.

Kılıç ile aynı okuldan mezun olduklarını belirten Karadağlı, “Ben onun ağabeyiyim. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok üzgünüm, hepimiz çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

KARŞIYAKA MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLDİ

Cenaze namazının ardından Serhat Kılıç’ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü. Ünlü oyuncu, burada ailesi, dostları ve meslektaşlarının katıldığı törenle toprağa verildi.

Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ve ölümünün şüpheli bulunduğu belirtildi.

CEYHUN FERSOY’DAN DUYGUSAL VEDA

Serhat Kılıç ile “Seksenler” dizisinde rol alan Ceyhun Fersoy ise cenaze törenine katılamadığı için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

Fersoy, “Canım abim; seni uğurlamaya gelemedim lütfen beni affet. Rize’de bir sinema filmi çekimindeyim, keşke bugün yanında olabilseydim. Hakkını helal et canım abim” ifadelerini kullandı.