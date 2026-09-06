İstanbul Kağıthane'de oyuncu Serhat Kılıç (51), kendisinden haber alamayan kız arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Olay, saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç’tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç’ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca hayatından endişe ettiği Kılıç’ın evine, kendisinde bulunan anahtarla girdi.

SALONDAKİ KOLTUKTA HAREKETSİZ BULDU

Özlem E., Kılıç’ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Kılıç’ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

EVDE ÇIKANLAR ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ HALE GETİRDİ

Olay yeri inceleme ekipleri, Kılıç'ın yaşadığı evde inceleme yaptı. Ekiplerinin ikamette gerçekleştirdiği detaylı incelemede oyuncunun vücudunda herhangi bir darp, kesi ya da yara izine rastlanmadı.

Ayrıca evde uyuşturucu madde ve yasaklı madde içeren sigaraların sarımında kullanıldığı değerlendirilen "çarşaf" olarak nitelendirilen kağıtların bulunduğu öğrenildi.

DOSTLARI AKIN ETTİ

İncelemeler sürerken, haberi alan dostları ise Kılıç'ın evine geldi. Söz filminin oyuncusu Eren Vurdem de koşarak olay yerine geldi. Kılıç'ın yakınları ve dostları, sitenin bahçesinde uzun süre bekledi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Polisin uzun süren incelemelerinin ardından Kılıç'ın cenazesi, cenaze aracına taşınarak Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

LENF KANSERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi.

SEVGİLİSİ KARAKOLA GÖTÜRÜLÜRKEN ROL ARKADAŞI SİPER OLDU

Oyuncu Serhat Kılıç'ın Kağıthane'deki evinde ölü bulunması sonrası olay yerinde gözyaşı ve gerilim vardı. Perşembe gününden beri haber alamadığı Kılıç'ın evinde acı manzarayla karşılaşan sevgilisi Özlem E., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken gözyaşlarına boğuldu. Adrese koşan oyuncu Eren Vurdem, şok içindeki Özlem E.'yi yalnız bırakmadı. Vurdem, binadan çıkışta kameraların önüne geçerek acılı kadına siper oldu.