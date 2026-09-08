Serhat Kılıç'ın evinde hayatını kaybetmesinin ardından, yıllar önce başrolü paylaştığı bir oyuncuyla olan acı tesadüf gün yüzüne çıktı. Kılıç, Malavi doğumlu Nyambi ile aynı takvim gününde, 9 yıl arayla hayata veda etti.

'ROBINSON CRUSOE VE CUMA' FILMİNDE BİRLİKTE OYNADILAR

Nyambi, 2010 yılında eğitim almak için Türkiye'ye gelmiş ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne kaydolmuştu. Öğrencilik yıllarında sinema ile tanışan oyuncu, 2015 yapımı 'Robinson Crusoe ve Cuma' filminde Serhat Kılıç ile birlikte başrolü paylaşmış ve adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Nyambi, henüz 24 yaşında böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kılıç'ın vefatının ardından, iki oyuncunun da hayata gözlerini yumduğu günün takvimde tam 9 yıl arayla aynı tarihe denk geldiği belirtildi.

Sanatseverler, Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninde bu tesadüfü konuşurken, 'Robinson Crusoe ve Cuma' filmi de yeniden gündeme geldi.