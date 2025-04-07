Süper Lig’in 30’uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

2 puan kaybettiklerini ifade eden Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, “Bütün hafta boyunca 11’e 11’de bütün planlarımızı galibiyet üstüne yapmıştık. 2 haftadır formasyon değişikliğiyle oynayan Beşiktaş’a karşı planları yerine getirdik. 10 kişi kalan rakibimize karşı oyunu tutma ve pozisyonları değerlendirme konusunda zayıf kaldık. Çok üzgünüz, çok fazla söyleyecek bir şey yok.

Eksik kalsa da büyük bir takıma karşı oynuyorsunuz. Paulista’nın arkasına attığımız koşularla sonuçlara gittik. Kenardan Can ve Ben Ouannes ile yaptığımız driplinglerle hem onları geriye yaslayacaktık hem de orta saha ile aralarını açacaktık. Burada Haris ve Aytaç ile pozisyonlar bulacağımıza inanıyorduk. Nitekim bulduk da ama atamadığınız zaman rakibin direncini arttırıyorsunuz. Maçın sonunda karambole dönen bir oyun oldu. Oyuncularımıza gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.