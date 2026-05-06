Fenerbahçe Beko, (EuroLeague) play-off serisi üçüncü maçında bugün Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaştı.
Zalgirio Arena'da oynanacak müsabakayı temsilcimiz Fenerbahçe, 81-78 kaybetti. Böylece seride durum 2-1’e geldi.
Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı seride dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.
DÖRTLÜ FİNAL ATİNA’DA OYNANACAK
2026 Basketbol Avrupa Ligi dörtlü finali, Yunanistan'ın Atina şehrindeki OAKA Arena’da oynanacak. Final-Four’da yarı final maçları 22 Mayıs'ta, final mücadelesi ise 24 Mayıs'ta yapılacak.