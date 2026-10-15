Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi’nde 7 Eylül gecesi saat 23.30 sıralarında akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. Dönercide kurye olarak çalışan Bora Güvercin, yakınlarıyla birlikte reçeteli ilaçlarını almak amacıyla Elif Nur A.’ya ait nöbetçi eczaneye girdi.

REÇETE GİRİŞİ YAPILIRKEN KOZMETİK ÜRÜNLERİ CEBİNE DOLDURDU

Eczane çalışanlarının bilgisayardan reçete girişi yaptığı sırada stantları gezen şüpheli Güvercin, gözüne kestirdiği yaklaşık 4 bin lira değerindeki kozmetik ürünlerini çaktırmadan cebine ve elindeki poşete doldurdu. İlaçların ücretini ödedikten sonra hiçbir şey olmamış gibi eczaneden ayrılan grubun o anları, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI: ZİNCİR MARKETİ VE MEZARLIĞI DA SOYMUŞ

Durumun fark edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin 13 ayrı hırsızlık kaydı bulunan Bora Güvercin olduğu saptandı.

Ekipler, şüphelinin 30 Ağustos'ta Kışla Mahallesi'ndeki bir zincir marketten abur cubur ve sigara alıp "Kartım arabada kaldı" diyerek kaçtığını, 25 Nisan'da ise Buruk Mezarlığı'nda park halindeki bir araçtan cep telefonu çaldığını da deşifre etti.

"NEDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR ANLAMADIM" DEDİ, TUTUKLANDI

Saklandığı adrese düzenlenen baskınla yakalanarak emniyete götürülen Güvercin, ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Eczanedeki hırsızlığa ilişkin "Tüm ürünlerin parasını ödedik, neden şikayetçi oldular anlamadım" derken; marketteki olay için ise "Ücreti aracın yanında ödedim, para üstü bile almadım" şeklinde pişkin bir savunma yaptı.

Emniyetteki adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Bora Güvercin, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.