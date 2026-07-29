24 Temmuz 2020'de kaybolan Uğur Şimşek için başlatılan soruşturmada, son olarak Ankara'nın Haymana ilçesinde Hüseyin Sönmez ile görüştüğü belirlendi. Güvenlik güçleri bölgede uzun süre arama ve inceleme çalışması yürütmesine rağmen Şimşek'e ulaşılamadı.

KEMİK PARÇALARINI TIR ŞOFÖRÜ BULDU

NTV'nin haberine göre, eşi Ayşegül Şimşek de eşinin son olarak Hüseyin Sönmez'in evinde görüldüğünü belirterek olayın aydınlatılmasını istedi.

Kayıp başvurusundan yaklaşık altı ay sonra ise Haymana'da bir TIR şoförü yol kenarında kafatası ve çeşitli kemik parçaları buldu. Jandarmaya teslim edilen kemikler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ancak o dönem yapılan incelemelerde kimlik tespiti yapılamadığı için dosya sonuçsuz kaldı.

Yıllarca rafta kalan dosya, Uğur Şimşek'in 22 yaşındaki oğlu Umutcan ile 16 yaşındaki kızı Melisa'nın Sivas'taki evlerinde öldürülmüş halde bulunmasının ardından yeniden gündeme geldi.

KARDEŞLERİN DE SON GÖRÜŞTÜĞÜ İSİM O...

Çifte cinayet soruşturmasını yürüten ekipler, iki kardeşin son görüştüğü kişinin de Hüseyin Sönmez olduğunu tespit etti. Soruşturma kapsamında çocuklardan alınan DNA örnekleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'nun kimliği belirsiz ceset veri tabanındaki Haymana'da bulunan kemiklerden elde edilen DNA ile karşılaştırıldı.

Yapılan inceleme sonucunda, yıllardır kimliği belirlenemeyen kemiklerin Uğur Şimşek'e ait olduğu kesinleşti ve yaklaşık 6 yıldır çözülemeyen kayıp dosyasındaki sır perdesi önemli ölçüde aralandı.

Soruşturmayı yürüten ekipler, Uğur Şimşek'in kaybolması ile çocuklarının öldürülmesi arasında bağlantı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İddialara göre olayların arkasında 500 bin liralık alacak-verecek meselesi bulunuyor. Bu kapsamda Hüseyin Sönmez hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın yargı süreci devam ediyor. Öte yandan Ayşegül Şimşek, olaylarda yalnızca tek bir kişinin değil başka isimlerin de rolü olabileceğini öne sürerek soruşturmanın genişletilmesini talep etti. Yetkililer ise hem Uğur Şimşek'in kaybolmasına hem de iki çocuğun öldürülmesine ilişkin soruşturmaları çok yönlü olarak sürdürüyor.