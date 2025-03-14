Emniyet Genel Müdürlüğü TBMM Çocuklara Karşı Şiddetin Önlenmesi Komisyonu’nda Milletvekillerine bilgi verdi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, çocuk ve cinsel tacizciler için etkin yaptırımlar getirilmesini istedi. Çocuklar konusunda mükerrer suç işleyenlerin mutlaka toplum dışına çekilmesi gerektiğini ifade eden Çalışkan, şunları söyledi:

“Beş defa cinsel istismarda bulunan bir kişi hala sokakta dolaşıyorsa, ya sizin ya benim çocuğuma denk gelebilir.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan

100 KEZ SUÇ İŞLEYEN VAR

Hırsızlık gibi konularda da 50- 100 defa mükerrer suç işleyenler var. Bunların toplum içinde dolaşmaları konusunda ilgili mevzuatı zorlamak lazım. Çocuğa dokunanın yanacağı bir ceza sistemi olmalı. Öyle bir şeyler yapılmalı ki belli suçları artık kimse işlemesin’’

Komisyonda bilgi veren Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ise Diyarbakır’daki Narin cinayetine değindi ve “Bu cinayet dört dörtlük çözüldü.

Olayın üçüncü gününden itibaren işlemler yerine getirildi, vatandaşımızın merak ettiği konular bizi adli olarak çok ilgilendirmiyor” dedi.