İstanbul'da mağazaları gezerek ürün satma bahanesiyle içeri giren bir kadın; gözüne kestirdiği erkek çalışanları taciz etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

ÜMRANİYE'DE PATLAK VERDİ

Olaylar zincirinin ilk halkası Ümraniye'deki bir atölyede meydana geldi. İddiaya göre atölyeye ürün satmak için giren kadın, içeride çalışan genç ile kısa süre sonra tartışmaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda yaşanan akılalmaz diyaloglar dikkat çekti. Kadınının erkek çalışna 'Destek ol, ne istersen yaparım. Öpeyim mi bir kere? Çok tahrik oldum” dediği anlar görüntülere yansıdı.

'DOKUNMA BANA'

Görüntülerde kadının genç çalışana yaklaşarak onu öpmeye çalıştığı, gencin ise geri çekilerek "Dokunma bana" diyerek tepki gösterdiği görülüyor. Reddedilen kadının "Of erkek" şeklindeki tepkisinin ardından tartışma alevleniyor. Genç çalışanın "Çık lan dışarı. Dışarı çıkar mısın?" diyerek kadını iş yerinden kovduğu anlarda, kadının kasıtlı olarak sarf ettiği "Ay, g*tümü elledi... Tahrik oldum." ifadeleri duyanları şaşkına çevirdi.

BAYRAMPAŞA'DAKİ DEPODA DA AYNI YÖNTEM

Ümraniye'deki görüntülerin yankıları sürerken, kadının karıştığı iki yeni taciz vakası daha gün yüzüne çıktı. Aynı kadının bu kez rotasını Bayrampaşa'ya çevirdiği öğrenildi. Bayrampaşa'daki bir depoya yine ürün satma bahanesiyle giren şüphelinin, burada da çalışanlardan birini dudaklarından öpmeye çalıştığı anlar deponun güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

FARKLI BİR ESNAF DÜKKANINDA ÜÇÜNCÜ VUKUAT

Seri tacizcinin eylemleri Bayrampaşa ile de sınırlı kalmadı. Ortaya çıkan son ve üçüncü görüntüde, kadının İstanbul'da farklı bir esnaf dükkanına daha girdiği başka bir erkek çalışanı daha taciz ettiği görüldü.