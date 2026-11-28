Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Belh vilayetindeki Taliban yetkilileri, reçeteler ve tıbbi kayıtlar da dahil olmak üzere resmi belgelerde Afgan kadınlarının isimlerinin kullanılmasını yasakladı.

The Guardian ve Afgan basını Zan Times'a konuşan kadınların verdiği bilgilere göre, bölgedeki hastane çalışanlarına ve diğer kamu görevlilerine kadınlara "Bibi" şeklinde hitap etmeleri yönünde talimat verildi.

Araştırmaya göre, "büyükanne" veya "yaşlı kadın" anlamına gelen "Bibi" ifadesi, kadının adının özellikle kamusal alanda telaffuz edilmesinin eşinin veya çocuklarının onuruna hakaret sayıldığı Afgan kültüründe geleneksel bir saygı hitabı olarak kullanılıyor.

Ancak Almanya merkezli Afgan aktivist Lelah Osmani, uygulamadaki durumun çok farklı bir boyuta geldiğini belirtti.

Osmani, Taliban’ın Belh’teki yetkililere kadınların gerçek isimlerini yazmayı ve söylemeyi bırakıp hepsini "Bibi" olarak etiketleme emri vermekle kalmadığını, birçok vakada kadınlara "keçi" veya "inek" gibi hayvanlarla ilişkilendirilen aşağılayıcı ifadelerle hitap edildiğini doğruladığını söyledi.

KADINLAR İNSANDAN SAYILMIYOR

Uygulamayı değerlendiren Lelah Osmani, "Bu sistematik bir insanlıktan çıkarma sürecidir. Bir rejim bir kadının adını değiştirip ona bir hayvanın adını verdiğinde, onu insan ruhundan arındırmakta ve onu yalnızca biyolojik bir varlığa ya da bir erkeğin mülküne indirgemektedir" ifadelerini kullandı.

Afganistan’da kadınların resmi belgelerde bir erkek akrabasının "eşi" veya "kızı" olarak gösterilmesi geleneğine ve mezar taşlarına kadın isimlerinin yazılmamasına değinen Osmani, Taliban’ın 1996-2001 yılları arasındaki ilk iktidar döneminde de sokak isimlerinden ve kamusal alanlardan "kadın" kelimesini kaldırdığını söyledi.

Osmani, 2021’de yeniden iktidara gelmelerinden bu yana geçen beş yılda Taliban’ın kadınlara yönelik politikalarının "insanlıklarını inkar etme tek amacına" dayandığını açıkladı

Osmani, "Bir insanı insanlıktan çıkarmanın ilk adımı onun adını elinden almaktır" dedi.

Kabil’den takma isim kullanan aktivist Karişma, WhatsApp üzerinden Taliban’ın Belh vilayetindeki talimatını doğrularken, kadınların isimlerinin kullanılmasına yönelik yasağın şu ana kadar göz ardı edildiğini ifade etti.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Femena’nın Afganistan programı direktörü Zübeyde Akbar ise başlangıçta tepkiyle karşılanan ve yerel kalan isim yasağının, ardından ülke genelinde kadın isimlerini yasaklayan bir kararnameyle sonuçlanmasından endişe duyduğunu söyledi.

Akbar, bu durumun daha önce başka konularda da yaşandığını vurguladı. Akbar "Taliban kadınlara yasak koyma konusunda çok yaratıcı" diye anlattı.

İSİM BİLE BİR İSYAN OLDU

Aktivistin "kadın kimliğinin tamamen silinmesi" olarak nitelendirdiği isim yasağının, Femena tarafından sayılan ve Afgan kadınlarının haklarını kısıtlayan 144’ten fazla kararname ile aynı doğrultuda olduğunu belirtti.

Söz konusu düzenlemeler kız çocuklarının 12 yaşından sonra eğitim görmesinin engellenmesinden, kadınların işlerin büyük çoğunluğundan ve kamusal alanda konuşmaktan men edilmesine kadar uzanıyor.

Ayrıca bu yıl 14 Mayıs’ta kabul edilen bir yasa kız çocuklarına yönelik tecavüzü yasallaştırırken, Taliban Ceza Kanunu bir kadının kolunu kırmaya 15 gün hapis cezası öngörüyor, bir deveye vurmanın cezasını ise beş ay hapis olarak düzenliyor.

Osmani, kendisiyle iletişime geçen Afgan bir erkeğin, ev içinde dahi kimsenin annesine adıyla hitap etmemesi nedeniyle annesinin ilk adını hiç bilmediğini ve adını öğrendiğinde annesinin hayatını kaybetmiş olduğunu anlattığı hikayeyi de paylaştı.

"İsimsiz bir insan hayal kuramaz, mülk edinemez, adalet talep edemez ve tarihte hatırlanamaz" diyen Lelah Osmani, Afganistan’da bir kadına gerçek adıyla hitap etmenin bir direniş eylemi olduğunu kaydetti.