Endonezya’nın Açe bölgesinde bir erkek ve bir kadın, evlilik dışı cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle meydanın ortasında 100’er kez kırbaçlandı.

Şeriat yasalarının geçerli olduğu bölgede verilen ceza, Banda Açe kenti halkının gözü önünde verildi.

Kamışlarla onar darbe halinde uygulanan kırbaçlamada, kadın hükümlüyü başka bir kadın görevli cezalandırdı. Cezalandırılan bir kişi, kırbaçlama sırasında bayıldı.

Yerel makamlar ayrıca kumar ve alkol kullanımı nedeniyle üç kişiyi toplam 49 kırbaç darbesiyle cezalandırdı.

Banda Açe Belediye Başkanı Illiza Cemal, “Bugün zina, alkol tüketimi ve çevrimiçi kumar suçlarından verilen kırbaç cezalarını uyguluyoruz. Bu toplum için ahlaki bir ders niteliğinde. Kırbaçlama tövbe kapısını aralıyor,” açıklamasında bulundu.

Ceza sırasında hükümlülerin sağlık durumlarını izlemek üzere bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.